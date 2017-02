später lesen Tennis Federer plant bis einschließlich 2019 2017-02-21T17:21+0100 2017-02-21T17:21+0100

Roger Federers Tenniskarriere könnte länger als allgemein angenommen dauern. Der Grand-Slam-Rekordchampion aus der Schweiz unterschrieb bei seinem Heimturnier in Basel einen Vertrag bis 2019. Für kein anderes Turnier auf der Welt hat sich der 35-Jährige, der einst Balljunge in Basel war, derart lange verpflichtet. Federer hat die Swiss Indors bereits sieben Mal gewonnen, im vergangenen Jahr ließ er das Hallenturnier aus, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. "Ich kann es kaum erwarten, im Herbst wieder vor meinem Heimpublikum anzutreten. In Basel zu spielen, ist immer ein Highlight des Jahres", wird Federer in der Pressemitteilung des Events zitiert. Der Australian-Open-Sieger hat sein Karriereende bislang stets offengelassen.