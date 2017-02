später lesen Tennis Florian Mayer sagt Start in Dubai ab 2017-02-28T11:37+0100 2017-02-28T11:37+0100

Florian Mayer hat seinen Start beim Tennis-Turnier in Dubai kurzfristig abgesagt. Der Bayreuther trat am Dienstag zu seiner Erstrunden-Partie gegen Fernando Verdasco aus Spanien nicht an. Für Mayer rückte der Italiener Andreas Seppi nach. Am Montag hatte bei der mit 2,617 Millionen Dollar dotierten ATP-Veranstaltung Philipp Kohlschreiber das Achtelfinale erreicht. Aus deutscher Sicht sind am Dienstag noch Jan-Lennard Struff gegen den Rumänen Marius Copil und Dustin Brown gegen Daniel Evans aus Großbritannien im Einsatz.