später lesen Davis Cup Frankreich und Australien im Viertelfinale Teilen

Twittern





2017-02-04T10:41+0100 2017-02-04T10:41+0100

Frankreich und Australien haben schon vor den abschließenden Einzeln das Viertelfinale im Davis Cup erreicht. Die Franzosen holten im Doppel den entscheidenden Punkt zum 3:0 gegen Japan. Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut setzten sich mit 6:3, 6:4, 6:4 gegen Yuichi Sugita und Yasutaka Uchiyama durch. Japans Topspieler Kei Nishikori hatte auf einen Start verzichtet. In der nächsten Runde trifft Frankreichs Tennisteam auf Großbritannien oder Kanada. Für Australien holten Sam Groth und John Peers im Doppel beim 6:3, 6:2, 6:2 gegen die Tschechen Jiri Veseley und Jan Satral den entscheidenden dritten Punkt in Melbourne. Im Viertelfinale kommt es nun wahrscheinlich zu einem Heim-Duell mit den USA, die nach den ersten beiden Einzeln mit 2:0 gegen die Schweiz in Führung liegen.