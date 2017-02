später lesen Davis Cup Frankreich und Australien weiter – Argentinien verkürzt Teilen

Das argentinische Tennis-Team hat in der ersten Runde des Davis Cups gegen Italien auf 1:2 verkürzt. Carlos Berlocq und Leonardo Mayer gewannen am Samstag in Buenos Aires für den Titelverteidiger das Doppel gegen Simone Bolelli und Fabio Fognini in einer dramatischen Partie mit 6:3, 6:3, 4:6, 2:6, 7:6 (9:7). Nach 4:08 Stunden verwandelten die Argentinier, die auf ihren Topspieler Juan Martin del Potro verzichten müssen, ihren sechsten Matchball. Der Gewinner des Duells trifft im Viertelfinale auf den Sieger der Begegnung Deutschland gegen Belgien. Dort liegt das deutsche Team nach dem zweiten Tag mit 1:2 zurück. Frankreich, Australien und Serbien haben dagegen schon vor den abschließenden Einzeln am Sonntag das Viertelfinale erreicht.