später lesen Tennis in Budapest Görges nach starker Leistung im Halbfinale 2017-02-24T14:53+0100 2017-02-24T14:53+0100

Die an Position drei gesetzte Julia Görges ist ins Halbfinale von Budapest eingezogen und steht zum zweiten Mal in dieser Saison in der Vorschlussrunde eines WTA-Turniers. Die Weltranglisten-56. aus Bad Oldesloe besiegte in der ungarischen Hauptstadt die Belgierin Yanina Wickmayer (Nr. 5) nach starker Leistung mit 6:1, 7:5. Am Freitagnachmittag hatten im direkten Duell auch noch Annika Beck (Bonn/Nr. 8) und Carina Witthöft (Hamburg) die Chance, ihre Viertelfinalhürde zu meistern. Nach 1:22 Stunden verwandelte Fed-Cup-Spielerin Görges (13 Asse), die keinen einzigen Breakball zuließ, ihren ersten Matchball gegen die Nummer 60 der Welt. Im Halbfinale am Samstag wartet nun entweder die topgesetzte Lokalmatadorin Timea Babos (Ungarn) oder die Französin Oceane Dodin (Nr. 7) auf Görges. Die 28-Jährige hatte bereits im Januar im neuseeländischen Auckland das Halbfinale erreicht, war dort aber gescheitert.