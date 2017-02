später lesen Tennis in Budapest Görges und Witthöft stehen im Halbfinale 2017-02-24T18:30+0100 2017-02-24T18:30+0100

Die Fed-Cup-Spielerinnen Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 3) und Carina Witthöft (Hamburg) stehen im Halbfinale des Turniers in Budapest. Während Görges nach dem 6:1, 7:5 gegen die Belgierin Yanina Wickmayer (Nr. 5) zum zweiten Mal in dieser Saison die Vorschlussrunde erreichte, gelang Witthöft zum ersten Mal überhaupt der Sprung ins Semifinale eines WTA-Events. Die Weltranglisten-83. gewann das deutsche Viertelfinal-Duell mit der an Position acht gesetzten Bonnerin Annika Beck überraschend klar mit 6:1, 6:1. Im Match um den Einzug ins Finale der mit 250.000 Dollar dotierten Hallen-Veranstaltung trifft die 22-jährige Witthöft am Samstag auf Lucie Safarova (Tschechien/Nr. 2). Görges, Nummer 56 im Ranking, bekommt es mit der topgesetzten Lokalmatadorin Timea Babos (Ungarn) oder der Französin Oceane Dodin (Nr. 7) zu tun.