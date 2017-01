Als Linienrichter lebt man beim Tennis gefährlich. Diese schmerzhafte Erfahrung musste nun eine Frau beim Hopman Cup im australischen Perth machen. Sie bekam einen Aufschlag von Feliciano Lopez voll ins Gesicht.

In der Partie zwischen den USA und Spanien schlug Lopez in seinem Einzel gegen Jack Sock auf. Der Spanier servierte durch die Mitte, der Ball landete knapp neben der Linie. Die Linienrichterin entschied auf "Aus" und versuchte gleichzeitig, dem Ball auszuweichen. Dabei schätze sie jedoch die Fugkurve falsch ein und bekam die Filzkugel an die Schläfe. Autsch!

Sock kümmerte sich umgehend um die Frau, die sich aber als sehr tapfer erwies. Er streichelte die schmerzende Stelle am Kopf und gab ihr sogar ein Küsschen. Die Linienrichterin antwortete mit einem Lächeln.

Socks nette Geste wurde belohnt: Er gewann das Match gegen Lopez und später gemeinsam mit Partnerin Coco Vandeweghe auch das Mixed gegen Lopez und Lara Arruabarrena. Insgesamt ging die Partie 3:0 für die USA aus. Sock und Vandeweghe, die schon gegen Tschechien 3:0 gewonnen hatten, können am Donnerstag gegen Australien den erneuten Einzug ins Finale der inoffiziellen Mixed-Weltmeisterschaft perfekt machen.

(areh)