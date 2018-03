später lesen Tennis in Indian Wells Maria gescheitert - auch Scharapowa schon draußen FOTO: dpa, ctm fgj FOTO: dpa, ctm fgj 2018-03-08T07:25+0100 2018-03-08T07:30+0100

Tatjana Maria ist beim Tennisturnier in Indian Wells in der ersten Runde gescheitert. Die 30-Jährige aus Bad Saulgau unterlag am Mittwoch (Ortszeit) der Kroatin Petra Martic 3:6, 1:6.