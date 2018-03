Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, Cesar 💖

A post shared by Juan Martin del Potro (@delpotrojuan) on Feb 17, 2018 at 5:51am PST