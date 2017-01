Tennisspielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) ist beim WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland ins Achtelfinale eingezogen. Ihr Erstrundenmatch gewann die 28-Jährige gegen die an Nummer sechs gesetzte Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:3, 6:4.

In der Runde der letzten 16 trifft Görges am Mittwoch nun auf die Britin Naomi Broady. Neben der Weltranglisten-53. Görges waren beim mit 250.000 Dollar dotierten Turnier auch Mona Barthel (Neumünster) und Annika Beck (Bonn) am Start. Beide scheiterten in der ersten Runde.

Verspätetet ausgeschieden ist auch Altmeisterin Venus Williams (USA/Nr.2). Nach ihrem Sieg im Generationenduell gegen die erst 18 Jahre alte Lokalmatadorin Jade Lewis, das die 36-Jährige mit 7:6 (7:2), 6:2 gewann, musste sich Williams aufgrund einer Armverletzung aus dem Turnier zurückziehen.

(sid)