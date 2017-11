Debütantin Julia Görges hat sich souverän für das Halbfinale der WTA Elite Trophy in Zhuhai qualifiziert. Die Weltranglisten-18. aus Bad Oldesloe gewann auch ihr abschließendes Spiel in der Azalea-Gruppe gegen die topgesetzte Kristina Mladenovic (Frankreich) mit 6:2, 7:6 (7:4) und feierte ihren siebten Erfolg in Serie.

Nach 1:36 verwandelte die deutsche Nummer eins ihren ersten Matchball mit einem gefühlvollen Volleystopp und bereitete sich einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag ein nachträgliches Geschenk.

Bereits ein Satzgewinn hätte Görges bei ihrer ersten Teilnahme an der sogenannten B-WM zum Sprung in die Vorschlussrunde gereicht. Dort trifft sie am Samstag auf Anastasija Sevastova (Lettland/Nr. 5). Das ergab die Auslosung am Freitag.

Im anderen Semifinale des mit 2,28 Millionen Dollar dotierten Hartplatzevents stehen sich US-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe (USA/Nr. 2) und Ashleigh Barty (Australien/Nr. 9) gegenüber.

Die an Position acht gesetzte Angelique Kerber (Kiel) war nach zwei Niederlagen in ihren beiden Gruppenspielen ausgeschieden.

Görges stellte im Hengqin Tennis Center erneut ihre gute Form unter Beweis. Knapp zwei Wochen nach ihrem Turniersieg in Moskau ging sie schnell mit 2:0 in Führung. Beim Stand von 3:2 wehrte Görges dann gleich drei Breakbälle in Folge ab und holte sich wenig später den Auftaktsatz.

In der Folge ließ sich die Fed-Cup-Spielerin auch von einem 3:5-Rückstand nicht beirren und behielt im Tiebreak kühlen Kopf.

(sid)