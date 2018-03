später lesen Tennis Kerber im Viertelfinale von Indian Wells 2018-03-14T19:06+0100 2018-03-14T19:06+0100

Deutschlands Tennis-Star Angelique Kerber hat beim Turnier im kalifornischen Indian Wells erneut ihre starke Form unter Beweis gestellt. Die frühere Weltranglistenerste aus Kiel gewann ihr Achtelfinale gegen die an Nummer sieben gesetzte Französin Caroline Garcia mit 6:1, 6:1. Kerber trifft in der Runde der besten Acht auf die Russin Darja Kassatkina (Nr. 20). "Ich bin glücklich darüber, wie ich gespielt habe. Ich habe den Ball von Anfang an gespürt und versucht, fokussiert zu bleiben", sagte die Nummer zehn der Weltrangliste.