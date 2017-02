später lesen Tennis Kohlschreiber erreicht Achtelfinale in Rotterdam Teilen

Philipp Kohlschreiber hat beim Tennis-Turnier in Rotterdam das Achtelfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Augsburger setzte sich am Dienstag in seinem Auftaktmatch gegen den Franzosen Lucas Pouille mit 7:5, 6:2 durch. Der Davis-Cup-Profi, der in der vergangenen Woche die ATP-Veranstaltung in Sofia wegen muskulärer Probleme im Rücken abgesagt hatte, trifft nun auf Martin Klizan aus der Slowakei oder den Spanier Fernando Verdasco. Gegen Pouille verwandelte er nach 1:12 Stunden seinen ersten Matchball.