Tennis Kohlschreiber in Dubai mühelos im Achtelfinale 2018-02-26

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in Dubai das Achtelfinale erreicht. Der 34 Jahre alte Augsburger, Nummer sechs der Setzliste, gewann sein Auftaktmatch gegen den französischen Qualifikanten Gleb Sakharov mühelos 6:4, 6:2. In der nächsten Runde trifft Kohlschreiber auf den 19 Jahre alten Griechen Stefanos Tsitsipas. Ausgeschieden ist dagegen Kohlschreibers langjähriger Davis-Cup-Kollege Florian Mayer (34). Der Weltranglisten-70. aus Bayreuth verlor gegen den an Position drei gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut 3:6, 4:6 und damit auch sein fünftes ATP-Match in diesem Jahr. Sein bislang letzter Sieg auf der Elitetour gelang Mayer Ende August 2017 bei den US Open in New York.