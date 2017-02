später lesen Rückenprobleme Kohlschreiber sagt für Turnier in Sofia ab Teilen

Philipp Kohlschreiber hat seine Teilnahme am Tennisturnier in Sofia abgesagt. Der 33 Jahre alte Augsburger muss wegen muskulärer Probleme im Rücken passen. Kohlschreiber hatte bereits nach der Davis-Cup-Partie gegen Belgien, die das deutsche Team am Wochenende mit 1:4 verloren hatte, über Beschwerden geklagt. Eine längere Pause droht der deutschen Nummer zwei nach Aussage seines Trainers Stephan Fehske aber nicht.