Tennis Kohlschreiber steht im Viertelfinale von Sydney

2017-01-11T08:25+0100 2017-01-11T08:25+0100

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist in der Vorbereitung auf die Australian Open weiter im Vormarsch. Der Augsburger setzte sich beim ATP-Turnier in Sydney mit 7:5, 6:4 gegen Lokalmatador Jordan Thompson durch und steht im Viertelfinale. Dort bekommt es der an Position fünf gesetzte Kohlschreiber (33) mit Paolo Lorenzi (Italien) oder Viktor Troicki (Serbien/Nr. 3) zu tun. Ausgeschieden ist dagegen Mischa Zverev. Der 29-Jährige aus Hamburg unterlag dem Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 4) in der Olympiastadt bei dem mit 495.630 Dollar dotierten Vorbereitungsturnier auf die Australian Open in Melbourne (ab 16. Januar) 6:3, 6:7 (4:7), 3:6.