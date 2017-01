später lesen Tennis Kohlschreiber und Brown erfolgreich - Mayer raus FOTO: afp, EMMANUEL DUNAND Teilen

Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in Sydney das Achtelfinale erreicht. Der an Position fünf gesetzte Augsburger bezwang in seinem Erstrundenmatch den Italiener Fabio Fognini mit 6:4, 6:4.