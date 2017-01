später lesen Erster Turniersieg Luxemburger Muller triumphiert in Sydney Teilen

Der Luxemburger Tennisprofi Gilles Muller hat das ATP-Turnier in Sydney gewonnen und zwei Tage vor Beginn der Australian Open den ersten Turniersieg seiner Karriere gefeiert. Der 33-Jährige gewann das Endspiel am Samstag 7:6 (7:5), 6:2 gegen den Briten Daniel Evans. Ab Mitte des zweiten Satzes war der stark aufschlagende Linkshänder der klar überlegende Akteur. Seine bisherigen fünf ATP-Endspiele hatte der Weltranglisten-34. Muller alle verloren. Bei der Siegerehrung wurde Muller von seinen Gefühlen überwältigt. Vor den Augen seiner Familie weinter er hemmungslos. Das Hartplatzturnier in Sydney war mit gut 437.000 Dollar dotiert.