Der Comeback-Plan der russischen Dopingsünderin Maria Scharapowa (29) nimmt Formen an. Nach dem Porsche Grand Prix in Stuttgart (ab 26. April) stattete auch das WTA-Turnier in Madrid (ab 8. Mai) die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin mit einer Wildcard aus.