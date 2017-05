Maria Scharapowa hat das Halbfinale beim Turnier in Stuttgart erreicht. weniger

Mit dem souveränen 6:3, 6:4 gegen Qualifikantin Anett Kontaveit aus Estland zog die 30-Jährige am Freitag beim Tennisturnier in Stuttgart ins Halbfinale ein. In 83 Minuten zeigte Scharapowa eine überzeugende Vorstellung.