Tennis: Mischa Zverev feiert erfolgreichen Auftakt in Brisbane

2017-01-03T12:45+0100 2017-01-03T12:46+0100

Mischa Zverev hat beim Tennisturnier in Brisbane das Achtelfinale erreicht. Der Hamburger gewann am Dienstag souverän 6:2, 6:3 gegen den australischen Qualifikanten Alex de Minaur. Sein nächster Gegner könnte Rafael Nadal sein, sollte der Spanier sein Auftaktmatch gegen Alexander Dolgopolow aus der Ukraine für sich entscheiden. In der Herren-Konkurrenz ist der ältere Bruder des Spitzentalents Alexander Zverev der einzige deutsche Teilnehmer. Das Hartplatz-Turnier ist mit 437.380 US-Dollar dotiert.