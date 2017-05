später lesen Tennis Mona Barthel erreicht Finale in Prag 2017-05-05T13:26+0200 2017-05-05T16:22+0200

Mona Barthel hat beim WTA-Turnier in Prag überraschend das Endspiel erreicht. Die 26 Jahre alte Tennisspielerin aus Neumünster setzte sich am Freitag im Halbfinale gegen die Tschechin Barbora Strycova mit 3:6, 6:2, 6:3 durch. Barthel benötigte 2:07 Stunden für ihren Erfolg gegen die Nummer drei der Setzliste. Für die Schleswig-Holsteinerin ist es die siebte Finalteilnahme ihrer Karriere. Bislang konnte sie drei Titel gewinnen, in Hobart (2012), Paris (2013) und Bastad (2014). "Es war so ein schweres Match, ich kann gar nicht glauben, dass ich es geschafft habe", sagte Barthel nach der Partie. "Ich habe versucht, einfach weiter an mich zu glauben, und ich denke, das war am Ende der Schlüssel", meinte Barthel, die erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen war. Im Finale am Samstag trifft sie nun auf die Siegerin des Duells zwischen der Tschechin Kristyna Pliskova und Jelena Ostapenko aus Lettland. In der Doppel-Konkurrenz feierte Anna-Lena Grönefeld den Turniersieg. An der Seite der Tschechin Kveta Peschke setzte sich die Nordhornerin im Finale gegen das tschechische Duo Lucie Hradecka und Katerina Siniakova mit 6:4, 7:6 (7:3) durch.