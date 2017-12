später lesen Tennis Mona Barthel spielt beim Turnier in Nürnberg 2017-12-21T12:12+0100 2017-12-21T12:12+0100

Mona Barthel wird 2018 als zweite deutsche Topspielerin neben Julia Görges beim Damen-Turnier in Nürnberg aufschlagen. Die 27-Jährige aus Neumünster werde vier Jahre nach ihrem Debüt zum zweiten Mal an dem mit 250 000 US-Dollar dotierten WTA-Event in Franken teilnehmen, teilten die Organisatoren des Nürnberger Versicherungscups am Donnerstag mit. Das WTA-Turnier auf der Anlage des 1. FC Nürnberg wird vom 19. bis 26. Mai ausgetragen.

2014 erreichte Barthel nach zwei Siegen das Viertelfinale.