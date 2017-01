später lesen Tennis Murray und Djokovic im Viertelfinale von Doha Teilen

Twittern







Die beiden besten Tennisspieler der Welt haben beim ATP-Turnier in Doha problemlos das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenerste Andy Murray gewann gegen den Österreicher Gerald Melzer mit 7:6 (8:6), 7:5 und trifft nun auf Kohlschreiber-Bezwinger Nicolas Almagro aus Spanien. Novak Djokovic hatte beim 6:3, 6:4 gegen den Argentinier Horacio Zeballos noch weniger Mühe, war aber nach der Partie sichtlich konsterniert, als sein Gegner am Netz zum Selfie bat. "Das ist mir wirklich zum allerersten Mal passiert", sagte der Weltranglistenzweite anschließend: "Gut gemacht, Horacio, sehr originell." Djokovic hat es im Viertelfinale mit dem Tschechen Radek Stepanek zu tun. Nach dem Aus von Philipp Kohlschreiber war Dustin Brown (Winsen/Aller) der letzte deutsche Spieler in Doha. Gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga lag Brown nach dem ersten Satz mit 1:6 zurück.