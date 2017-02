später lesen Tennis Nadal lässt Rotterdam aus Teilen

Australian-Open-Finalist Rafael Nadal gönnt seinem Körper nach den jüngsten Strapazen eine längere Pause. Nach seiner Endspielniederlage in Melbourne gegen den Schweizer Roger Federer lässt der 30-Jährige das ATP-Turnier in Rotterdam (ab 13. Februar) aus. Zuvor hatte Nadal bereits seine Teilnahme an der Erstrundenpartie der Spanier im Davis Cup gegen Kroatien (3:2) abgesagt. "Es tut mir leid, dass ich nicht imstande sein werde zu spielen, aber die Australian Open haben viel Kraft gekostet", sagte Nadal. In der Vergangenheit hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Im Vorjahr plagte ihn unter anderem eine langwierige Blessur am Handgelenk, die ihn die Wimbledon-Teilnahme kostete. "Meine Ärzte bestehen darauf, dass ich es ruhig angehe und mich genügend ausruhe, bevor ich wieder spiele, um neue Verletzungen zu vermeiden", sagte Nadal. Der neunmalige French-Open-Sieger soll beim Sandplatzturnier im mexikanischen Acapulco (ab 27. Februar) wieder antreten können.