Tennis: Nadal sagt Teilnahme an Davis Cup ab

2017-01-30T13:17+0100 2017-01-30T13:17+0100

Der ehemalige Weltranglistenerste Rafael Nadal aus Spanien hat nach seinem Finaleinzug bei den Australian Open seine Teilnahme an der Erstrundenpartie des Davis Cups in Kroatien (3. bis 5. Februar) abgesagt. Als Begründung nannte der spanische Tennis-Verband RFET die hohe Belastung Nadals während des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Der 30-Jährige hatte am Sonntag das Finale in fünf Sätzen gegen den Schweizer Roger Federer verloren. Nadal wird in Osijek gegen den Vorjahresfinalisten durch Feliciano Lopez ersetzt. Zudem stehen Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno und Marc Lopez im spanischen Aufgebot.