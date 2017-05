später lesen Tennis Pawljutschenkowa gewinnt WTA-Turnier in Rabat 2017-05-06T18:14+0200 2017-05-06T18:14+0200

Anastasia Pawljutschenkowa hat das WTA-Turnier in Rabat/Marokko gewonnen und ihren zweiten Saisonsieg auf der Tour gefeiert. Vier Wochen nach ihrem Finaltriumph in Monterrey/Mexiko gegen Angelique Kerber (Kiel) gewann die topgesetzte Russin am Samstag das Endspiel von Rabat gegen die frühere French-Open-Siegerin Francesca Schiavone aus Italien 7:5, 7:5. Schiavone hatte auf dem Weg ins Finale des mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzturniers im Viertelfinale Tatjana Maria (Bad Saulgau) ausgeschaltet. Andrea Petkovic (Darmstadt) war bereits in ihrem Auftaktmatch ausgeschieden, Laura Siegemund (Metzingen) verzichtete wenige Tage nach ihrem Triumph in Stuttgart auf den Start.