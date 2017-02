später lesen Tennis Peer beendet Karriere mit 29 Jahren 2017-02-28T22:42+0100 2017-02-28T22:42+0100

Die israelische Tennisspielerin Shahar Peer hat im Alter von nur 29 Jahren ihre Karriere beendet. Wie die ehemalige Nummer elf der Welt am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite bekannt gab, mache ihr eine chronische Schulterverletzung die Fortsetzung ihrer Laufbahn unmöglich. Peer hat fünf WTA-Turniere gewonnen und 2007 jeweils das Viertelfinale der Australian Open und US Open erreicht. Ihr letztes Turnier bestritt sie im Oktober 2016 im mexikanischen Monterrey, wo sie schon in der ersten Runde der Qualifikation scheiterte.