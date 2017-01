später lesen Tennis Petkovic erreicht Hauptfeld von St. Petersburg Teilen

Twittern





2017-01-30T12:33+0100 2017-01-30T12:34+0100

Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in St. Petersburg das Hauptfeld erreicht. Die Darmstädterin qualifizierte sich nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open durch ein 6:2, 6:3 gegen die Russin Anastasia Komardina für die erste Runde der mit 776.000 Dollar dotierten Veranstaltung. Einzige weitere deutsche Spielerin in der früheren Zarenstadt ist die Bonnerin Annika Beck, die am Montag zum Auftakt auf die an Nummer sieben gesetzte Niederländerin Kiki Bertens trifft. Topgesetzt ist die Rumänin Simona Halep vor der Weltranglistendritten Karolina Pliskova (Tschechien). Die Nummer vier der Setzliste ist Australian-Open-Finalistin Venus Williams (USA).