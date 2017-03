später lesen WTA-Turnier in Acapulco Petkovic und Görges im Achtelfinale raus 2017-03-02T08:05+0100 2017-03-02T08:05+0100

Für die deutschen Fed-Cup-Spielerinnen Andrea Petkovic (Darmstadt) und Julia Görges (Bad Oldesloe) war im Achtelfinale des WTA-Turniers in Acapulco/Mexiko Endstation. Die 29 Jahre alte Petkovic, die an Position acht gesetzt war, unterlag der Französin Pauline Parmentier mit 4:6, 6:3, 1:6. Die 28 Jahre alte Görges gab beim Stand von 1:6 und 0:2 gegen die Ukrainerin Lesia Zurenko auf. Görges hatte Anfang Februar beim 0:4 im Fed Cup in den USA eine Meniskusquetschung mit Bluterguss sowie eine Innenband- und Kapselzerrung im linken Knie erlitten, danach war sie aber beim Turnier in Budapest bis ins Halbfinale vorgedrungen.