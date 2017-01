später lesen Hopman Cup Petkovic und Zverev verlieren zum Auftakt - Nun wartet Federer FOTO: afp, ta/RAB FOTO: afp, ta/RAB Teilen

Das deutsche Mixed-Team startet mit einer 1:2-Niederlage gegen Frankreich in den Hopman Cup. Immerhin: Andrea Petkovic überzeugt in ihrem Einzel. Auf Alexander Zverev wartet am Mittwoch Roger Federer. Der Schweizer meldet sich erfolgreich zurück.