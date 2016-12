Die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitova ist einen Tag vor Heiligabend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin war am Dienstag von einem Einbrecher attackiert worden und dabei schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden.

In einer vierstündigen Operation wurden die verletzten Sehnen und Nerven wieder zusammengeflickt. Kvitova muss sechs bis acht Wochen Gips tragen. Frühestens in sechs Monaten wird sie wieder Tennis spielen können. "Gestern konnte ich meine Finger wieder bewegen, das war für mich das schönste Weihnachtsgeschenk", sagte Kvitova am Freitag bei einer Pressekonferenz vor ihrer Entlassung aus der Klinik.

Die 26-Jährige gab sich vor der Presse kämpferisch. "Was mir passiert ist, ist beängstigend. Aber ich fühle mich nicht als Opfer. Ich tue mir nicht selbst leid und ich werde nicht zurückschauen." Sie sei überwältigt von all den Nachrichten, die sie von der Tennis-Familie und Fans erhalten habe. Zahlreiche Spielerinnen und Spieler hatten Kvitova nach dem Schock kontaktiert und ihr eine schnelle Genesung gewünscht.

Ihre Ärzte hätten sie zuversichtlich gemacht, dass sie wieder völlig gesund werde, sagte sie: "Wie lange es auch immer dauern mag, ich will auf jeden Fall wieder zum Tennisspielen zurück kehren!"

FOTO: Polizei

FOTO: Polizei

Die tschechische Polizei fahndet derweil intensiv nach dem Täter. Anhand von Kvitovas Täterbeschreibung wurde am Donnerstag ein Phantombild des Einbrechers veröffentlicht und die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten. Kvitova habe den Einbrecher sehr detailliert beschreiben können, meldete die tschechische Nachrichtenagentur CTK. Kvitova selbst ließ dem Angreifer über die Boulevardzeitung "Blesk" ausrichten: "Ich kann mich so genau an dich erinnern und habe dich so detailliert beschrieben, dass du dich lieber selbst bei der Polizei melden solltest, denn sie kriegen dich sowieso!"

Die tschechische Tennisspielerin war am Dienstag mit einem Messer schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden, als sie sich in ihrer Wohnung in der Stadt Prostejov im Osten Tschechiens gegen einen Einbrecher zur Wehr setzte.

(areh)