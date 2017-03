später lesen Tennis in Dubai Kohlschreiber trifft im Viertelfinale auf Murray FOTO: afp, EMMANUEL DUNAND 2017-03-01T12:38+0100 2017-03-01T18:03+0100

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat beim ATP-Turnier in Dubai das Viertelfinale erreicht. Der 33-Jährige gewann gegen den Russen Daniil Medwedew in 76 Minuten mit 6:4, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf den Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien). Der Schotte setzte sich mit 6:2, 6:0 gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez durch.