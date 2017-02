später lesen Tennis Kohlschreiber scheitert in Rotterdam am Titelverteidiger FOTO: dpa, ade hpl FOTO: dpa, ade hpl 2017-02-15T15:14+0100 2017-02-15T15:18+0100

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist beim ATP-Turnier in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden. Nach gewonnenem ersten Satz verlor Kohlschreiber am Ende in drei Sätzen.