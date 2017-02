später lesen Tennis Pliskova gewinnt Turnier in Doha 2017-02-19T09:06+0100 2017-02-18T19:06+0100

Die Weltranglistendritte Karolina Pliskova (Tschechien) hat das WTA-Turnier in Doha gewonnen und dabei mit dem 6:3, 6:4 im Finale gegen die Dänin Caroline Wozniacki ihren ersten Erfolg überhaupt gegen die ehemalige Nummer eins gefeiert. Nach Brisbane war es für Pliskova bereits der zweite Turniersieg in diesem Jahr. Angelique Kerber (Kiel), Nummer zwei der Welt, hatte ihr Auftaktmatch gegen die Russin Daria Kasatkina in drei Sätzen verloren.