Tennis Qualifikant Stebe erreicht Achtelfinale in Sofia

2017-02-07T14:16+0100 2017-02-07T14:17+0100

Cedrik-Marcel Stebe hat beim Tennis-Turnier in Sofia das Achtelfinale erreicht. Der Qualifikant aus Vaihingen/Enz gewann am Dienstag sein Erstrundenspiel gegen den Russen Teimuraz Gabaschwili mit 2:6, 6:0, 6:1. Stebe, der in der Vergangenheit mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte, trifft bei der mit 540 310 Euro dotierten ATP-Veranstaltung nun auf den an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Philipp Kohlschreiber hatte für die Veranstaltung kurzfristig wegen Rückenbeschwerden absagen müssen.