Vor ihm hatten nur fünf Spieler (Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson und Andre Agassi) alle vier großen Tennis-Turniere in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York gewonnen. Federer war seit seinem Sieg bei den French Open im Juni 2009 der Sechste. Ein Jahr später zog Rafael Nadal nach.

... und zum ersten Mal die US Open in Flushing Meadows.

In Wimbledon gewöhnt man sich langsam an den Sieger Federer, der 2006 zum vierten Mal in Folge siegte.

Im gleichen Jahr setzte er seinen Siegeszug in New York fort.

In Wimbledon holte er sich im Sommer 2007 den fünften Sieg in Serie.

2008 musste er hingegen bis zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York warten, bis er sich seinen 13. Titel holte.

Und am 7. Juni 2009 hat er endlich auch in Paris gewonnen. In den drei vergangenen Jahren war er jeweils an Rafael Nadal im Finale gescheitert.