Tennis: Scharapowa sagt für Turnier in Miami ab

Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa wird nicht am anstehenden Turnier in Miami teilnehmen. Wegen einer Verletzung am linken Unterarm sagte die 30 Jahre alte Russin am Freitag ihre Teilnahme ab, wie die Veranstalter mitteilten. Nach dem jüngsten Erstrunden-Aus beim Turnier in Indian Wells hatte sich Scharapowa nach vier Jahren von ihrem Trainer Sven Groeneveld getrennt. Die Gewinnerin von fünf Grand-Slam-Titeln hat nach ihrer im vorigen April abgelaufenen 15-monatigen Dopingsperre noch nicht wieder zu alter Form gefunden. In der Weltrangliste belegt Scharapowa derzeit Platz 41.