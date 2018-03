Sender dementiert: Martina Navratilova wirft BBC ungleiche Bezahlung vor

In einem Interview der BBC-Sendung "Panorama", die am Montag ausgestrahlt werden sollte, sagte sie, für einen Job als Kommentator beim Turnier von Wimbledon sei dem Ex-Tennisprofi John McEnroe mindestens "zehnmal mehr" bezahlt worden als ihr.

Das habe sie festgestellt, als BBC die Verdienste seiner Mitarbeiter veröffentlicht habe, sagte die in Prag geborene US-Amerikanerin. Ihr Landsmann McEnroe erhielt demnach eine Summe zwischen umgerechnet rund 170.000 und 230.000 Euro. Darüber sei sie "schockiert" gewesen, sagte Navratilova.

"John McEnroe makes at least £150,000 - I get about £15,000 for Wimbledon."



