Tennis-Star Serena Williams traut sich: Die langjährige Nummer eins der Welt hat sich kurz vor dem Ende des Jahres mit ihrem Freund Alexis Ohanian verlobt.

Der 33-Jährige ist Mitbegründer des Portals "Reddit". Und so gab Williams die Verlobung dann auch standesgemäß in dem Netzwerk bekannt. "Ich habe Ja gesagt", postete die 35-Jährige. Dazu stellte sie ein Comic, das den Antrag nachstellt, und ein Gedicht. Ein Sprecher bestätigte die Verlobung.

Ihr Verlobter machte ihr den Heiratsantrag demnach in Rom, wo das Paar sich kennengelernt hatte. "In dem Restaurant, in dem wir uns zum ersten Mal zufällig begegnet sind, hat sich der Kreis für uns jetzt geschlossen", teilte Williams mit. Einen Hochzeitstermin gibt es noch nicht. Ohanian schrieb unter den Post: "Und damit machst du mich zum glücklichsten Mann auf dem Planeten."

Williams hatte ihr Privatleben bislang so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit rausgehalten und damit immer wieder die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Nachgesagt wurden ihr in der Vergangenheit Affären mit dem kanadischen Rapper Drake, ihrem französischen Trainer Patrick Mouratoglou und dem bulgarischen Tennisspieler Grigor Dimitrow vor dessen Liaison mit Maria Scharapowa. Offiziell bestätigt wurde keine dieser angeblichen Beziehungen.

