Tennis: Struff scheitert im Achtelfinale von Marseille

Jan-Lennard Struff ist beim Tennisturnier in Marseille im Achtelfinale ausgeschieden. Der 26-Jährige aus Warstein unterlag am Donnerstag dem Russen Daniil Medwedew trotz heftiger Gegenwehr nach 1:43 Stunden mit 3:6, 6:3, 6:7 (3:7). Das ATP-Turnier ist mit 691.850 Euro dotiert. Der Hamburger Alexander Zverev war bereits in der ersten Runde gescheitert.