Petkovic qualifiziert sich für das Hauptfeld in Miami

Andrea Petkovic hat sich als sechste deutsche Tennisspielerin für das Hauptfeld des WTA-Turniers in Miami qualifiziert. Die Weltranglisten-111. setzte sich im entscheidenden Match gegen die Weißrussin Wera Lapko 7:6 (7:1), 6:2 durch.

Zum Auftakt der Qualifikation hatte Petkovic beim Stand von 4:6, 6:3, 3:1 von der Aufgabe der früheren Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki (Berlin) profitiert.

Neben Petkovic, einst die Nummer neun der Welt, stehen aus deutscher Sicht auch Angelique Kerber (Kiel/Nr. 10), Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 12), Mona Barthel (Neumünster) sowie Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Carina Witthöft (Hamburg), die zum Auftakt aufeinandertreffen, im Hauptfeld des mit knapp acht Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers in Florida.

Während die 32 gesetzten Spielerinnen zunächst ein Freilos haben, kommt es gleich in Runde eins zu einem sportlichen Hochkaräter. Die frisch gebackene Indian-Wells-Gewinnerin Naomi Osaka aus Japan trifft auf keine Geringere als die achtmalige Miami-Siegerin Serena Williams aus den USA, die vom Veranstalter eine Wildcard erhalten hatte.

FOTO: afp, ms

Was die Fans womöglich erfreut, gefällt Turnierdirektor James Blake überhaupt nicht: "So etwas sollte nicht passieren. Sie hat so viele Turniere gewonnen, da hat sie Schutz verdient. Es macht Sinn, jemanden zu schützen, der wegen einer Schwangerschaft pausiert. Die Regularien sollten ihr zu einer leichteren Auslosung verhelfen", sagte der ehemalige Weltranglistenvierte.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams bestreitet erst das zweite Turnier nach ihrer Rückkehr von einer mehr als 13-monatigen Babypause. In Indian Wells war sie in der dritten Runde im "Sister Act" von ihrer Schwester Venus gestoppt worden. Durch die Pause fiel Serena Williams (36) im Ranking weit zurück und wird derzeit auf Position 491 geführt. Die 20 Jahre alte Osaka war vor Indian Wells die Nummer 44 und damit für Miami noch nicht gesetzt. Aktuell belegt sie Position 22.

(sid)