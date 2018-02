später lesen Erstmals seit 1994 in Deutschland Tennis-Damen spielen Fed-Cup-Halbfinale in Stuttgart FOTO: dpa, KJ lil bsc cul FOTO: dpa, KJ lil bsc cul 2018-02-27T16:58+0100 2018-02-27T16:58+0100

Die deutschen Tennis-Damen werden wie erwartet in Stuttgart um den Einzug ins Fed-Cup-Finale spielen. Die Halbfinal-Partie gegen Tschechien findet am 21. und 22. April in der Porsche-Arena statt.