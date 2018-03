In ihrem Erstrundenmatch gegen Madison Brengle unterlief Gavrilova im zweiten Satz beim Stand von 4:6 und 3:1 ein Doppelfehler, der zum Break führte. Anschließend entlud sich der ganze Frust bei der Australierin.

Daria Gavrilova is lucky the racquet missed the ball boy and she was not disqualified. #Acapulco #AMT2018 pic.twitter.com/dZGecYNY3K

Vor Wut schmiss Gavrilova ihren Schläger in Richtung Netz und verfehlte dabei nur knapp einen Balljungen. Der Schläger knallte dafür gegen den Schiedsrichterstuhl. Unbeeindruckt und immer noch wutentbrannt Schritt Gavrilova zur Bank. Selbst nach einer Ermahnung durch den Unparteiischen zeigte die 23-Jährige keine Reue.

Gavrilova kommt ungestraft davon

Die Aktion blieb jedoch ohne Folgen - sehr zur Verwunderung von Nick Kyrgios: "Für solch eine Aktion würde ich sechs Jahre gesperrt werden und wäre die Schlagzeile in den Zeitungen und im Fernsehen für einen Monat", twitterte Kyrgios.

I would be banned for 6 years and been on every paper and news channel for the next month https://t.co/zyQLl2i6eA