. @elise_mertens is one very happy champion #HobartTennis #TassieStyle pic.twitter.com/1UIclJ4UQO

Im Achtelfinale wollte sie eigentlich schon aufgeben, um zur Qualifikation nach Melbourne reisen zu können. Doch ihre Gegnerin kam ihr zuvor. Nun bejubelt Elise Mertens den größten Erfolg ihrer Karriere.

Die Belgierin triumphierte überraschend beim WTA-Turnier in Hobart. Die Qualifikantin siegte im Endspiel auf der Insel Tasmanien 6:3, 6:1 gegen die an Nummer drei gesetzte Rumänin Monica Niculescu. Mertens ist nur die Nummer 127 der Weltrangliste. Das Turnier war mit knapp 227.000 Dollar dotiert.

Mertens Weg zum Titel war allerdings skurril. Im Achtelfinale hatte Mertens' Gegnerin Sachia Vickery beim Stand von 1:0 für die US-Amerikanerin aufgegeben. Auch Mertens hatte schon nach dem ersten Aufschlagspiel eine Physiotherapeutin gerufen – auch sie wohl mit dem Hintergedanken, das Match vorzeitig zu beenden. Beide Spielerinnen, die das Achtelfinale etwas überaschend aus der Qualifikation erreicht hatten, hatten parallel auch für die Qualifikation der Australian Open gemeldet, die am selben Tag begann, an dem das Viertelfinale in Hobart auf dem Programm stand. Nur der Verlierer der Partie konnte in Melbourne antreten, wo im Normalfall das höhere Preisgeld gewunken hätte.

The closing moments of the drama of the Vickery retirement Mertens after 1st game with 2 trainers onhttps://t.co/aWbzQ0SGM5 — Eggy (@TheBoiledEgg) January 10, 2017

Vickery gewann den Wettstreit darum, wer das Match schneller durch eine verletzungsbedingte Aufgabe beendet. Doch wie das Leben so spielt, steht sie nun als Verliererin da. Die US-Amerikanerin scheiterte schon in der ersten Runde der Qualifikation zu den Australian Open. Und Mertens? Die schaffte durch ihren sensationellen Titelgewinn erstmals den Sprung in die Top 100. Somit hat sie gute Chanchen, beim nächsten Grand-Slam-Turnier direkt ins Hauptfeld zu kommen.

