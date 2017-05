später lesen Tennis Siegemund klettert auf Platz 30 der Weltrangliste FOTO: afp, tk/ 2017-05-01T14:17+0200 2017-05-01T14:17+0200

Nach ihrem Turniersieg in Stuttgart hat sich Laura Siegemund auf Platz 30 der Tenis-Weltrangliste verbessert. Die 29-Jährige aus Metzingen kletterte in dem am Montag veröffentlichten Ranking um 19 Plätze nach oben und ist jetzt zweitbeste Deutsche hinter der Ranglisten-Zweiten Angelique Kerber.