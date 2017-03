später lesen Tennis in Acapulco Mischa Zverev scheitert an Nadal, Görges weiter FOTO: afp, AE 2017-03-01T07:10+0100 2017-03-01T07:14+0100

Mischa Zverev ist zum Auftakt des Tennis-Turniers in Acapulco an Rafael Nadal gescheitert. Der Hamburger unterlag dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten aus Spanien am Dienstag (Ortszeit) 4:6, 3:6.