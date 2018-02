später lesen Deutscher Tennis-Profi Gojowczyk zieht ins Finale von Delray Beach ein FOTO: afp 2018-02-25T03:09+0100 2018-02-25T03:49+0100

Tennis-Profi Peter Gojowczyk (28) steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Endspiel eines ATP-Turniers. Der Weltranglisten-64. aus München gewann in Delray Beach in der Runde der besten Vier gegen den US-Amerikaner Steve Johnson 7:6 (7:3), 6:3.