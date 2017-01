Rafael Nadal hat sich nach einer zweieinhalbmonatigen Tennispause mit einem Turniersieg zurückgemeldet. Der 30-jährige Spanier gewann das hochdotierte Showevent in Abu Dhabi durch ein 6:4, 7:6 (7:5) im Finale gegen den Belgier David Goffin.

Dieser hatte im Halbfinale dem Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien) die erste Niederlage der neuen Saison beigebracht.

Olympiasieger Murray hatte das mit 250.000 Dollar dotierte Vorbereitungsturnier auf die Australian Open (ab 16. Januar) bei der Premiere 2009 und im Januar 2015 gewonnen. Der 29-Jährige rehabilitierte sich mit einem 6:3, 7:6 (8:6) gegen den Kanadier Milos Raonic im Spiel um Platz drei für das nicht unbedingt erwartete Aus im Halbfinale.

Nadal, der zum Auftakt in Abu Dhabi den Tschechen Tomas Berdych geschlagen und sich im Halbfinale gegen Raonic durchgesetzt hatte, fühlt sich nach seiner Pause bereit für die kommenden Aufgaben. "Es ist großartig, nach solch einer Zeit ohne Matches zurück auf dem Court zu sein", sagte der 14-malige Grand-Slam-Champion: "Es ist eine tolle Nachricht für mich, dass ich hier an drei Tagen nacheinander drei so großartige Spieler geschlagen habe."

Murray war trotz seiner Niederlage gegen Goffin nicht unzufrieden mit dem Saisonauftakt. "Ich habe den Ball gut getroffen. Es war ziemlich hochklassig für das erste Match der Saison nach der Pause, am Ende für mich aber etwas unglücklich", sagte der Schotte der Zeitung "The National". Sein Bezwinger Goffin, Nummer elf der Weltrangliste, wird die belgische Mannschaft beim Davis-Cup-Auftakt gegen Deutschland am ersten Februar-Wochenende in Frankfurt/Main anführen.

