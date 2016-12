"Heute hatte ich meinen härtesten Kampf und meinen größten Sieg", teilte die 27-Jährige mit. Die zweimalige Australian-Open-Gewinnerin hatte bereits im Sommer angekündigt, nach einer Babypause auf die Tennis-Tour zurückkehren zu wollen. Seit den French Open im Mai in Paris ist Asarenka nicht mehr angetreten.

Today I had my hardest fight and my very best victory! Our son was born healthy and happy! So thankful and blessed! Thank you 🙏🏻❤ pic.twitter.com/zsoFRivnvQ